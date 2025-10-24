Könnte ausgerechnet der klamaukige Grimassen-König Jim Carrey ( 63) in die Rolle der gefürchteten Horrorgestalt Freddy Krueger schlüpfen? Ja, wenn es nach einem der "Nightmare on Elm Street"-Regisseure geht. Filmemacher Chuck Russell (67) drehte 1987 den dritten Teil der kultigen Reihe rund um das Scheusal mit dem verbranntem Gesicht, das seine Opfer in deren Träumen meuchelt. Für ihn wäre Carrey so etwas wie die Optimalbesetzung, wie er im "Development Hell"-Podcast verriet.

Von "Die Maske" in die "Elm Street"?

Zwar stellte Russell zunächst klar, dass selbstredend die Originalbesetzung Robert Englund (78) für immer "der einzig wahre Freddy" ist und bleibt. Doch dann unterbreitete er seinen ungewöhnlichen Casting-Vorschlag, sollte das Franchise eines Tages wieder aus dem Grab emporsteigen. "Jim könnte meiner Meinung nach fast alles spielen, wenn er sein Herz hineinsteckt" - so auch Freddy Krueger, ist sich Russell sicher. Expertise in dieser Angelegenheit hat der Filmemacher allemal. Er führte auch bei der Fantasy-Komödie "Die Maske" Regie. Jim Carrey spielte die Hauptrolle.

Offenbar machte sich Russell schon konkretere Gedanken über eine mögliche Neuauflage der Horrorreihe mit Carrey als Krueger. So befand er: "Ich glaube, Jim würde es nur in Erwägung ziehen, und ich würde nur in Erwägung ziehen, Jim einzuspannen, wenn es eine mutige neue Richtung für 'Elm Street' gäbe."