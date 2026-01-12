Das Parodie-Stück selbst ist eine Neuerzählung des Oscar-Klassikers "Titanic" aus dem Jahr 1997. Die Besonderheit: Die Geschichte wird aus der Perspektive von Popstar Céline Dion (57) erzählt und ist vollständig mit deren größten Hits unterlegt. Songs wie "My Heart Will Go On", "Because You Loved Me" und "All By Myself" treiben die Handlung voran.

Für Parsons bedeutet das Engagement eine Rückkehr auf die Broadway-Bühne. Erst in der vergangenen Spielzeit brillierte er in "Our Town". Insgesamt kann der Schauspieler auf mehrere Broadway-Produktionen zurückblicken, darunter "The Normal Heart" (2011), "An Act of God" (2015) und "The Boys in the Band" (2018). Mit "Mother Play" erhielt er 2024 seine erste Tony-Award-Nominierung.