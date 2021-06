Joaquin Phoenix und Rooney Mara sind nicht nur im Privatleben ein Paar und inzwischen sogar verlobt, sondern werden demnächst auch erneut gemeinsam vor die Kamera treten. Die beiden hatten sich ja 2012 am Set von "Her" kennengelernt.

Lynne Ramsays Filme

Für den "Joker"-Darsteller ist das kommende Projekt bereits der zweite Film, den er unter Lynne Ramsays Regie drehen wird. Die schottische Regisseurin ist nicht gerade für ihre schnelle Arbeitsweise bekannt und lässt sich für ihre Werke lange Zeit. Zwischen "We Need To Talk About Kevin" und dem Psycho-Thriller "A Beautiful Day" aka "You Were Never Really Here" lagen zum Beispiel sechs Jahre.

Im zuletzt genannten Film hinterließ Phoenix als brutaler Killer, der mit einem Hammer als bevorzugter Waffe wütete und ein Kind aus der Gewalt von Mädchenhändlern befreite, bleibende Eindrücke – und zwar nicht nur auf den Körpern seiner Opfer, sondern auch in unseren Köpfen.