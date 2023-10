Darum geht es in "John Lennon: Murder Without A Trial"

Mehr als 40 Jahre nach der schrecklichen Tat vor dem Dakota Building in New York City geht es in "John Lennon: Murder Without A Trial" um den Mord an John Lennon. Der Weltstar wurde von seinem selbsterklärten "Fan" Mark David Chapman (68) mit vier Schüssen in den Rücken geradezu hingerichtet. Chapman sitzt seitdem im Gefängnis. Eine Haftentlassung auf Bewährung ist dem verurteilten Mörder laut dem "Rolling Stone" bereits zwölf Mal verwehrt worden.