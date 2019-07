"Joker": Regisseur Todd Phillips ignoriert die Comics völlig

Es geht nicht einmal um den Joker

In einem Interview mit dem britischen Magazin "Empire" sagte Regisseur und Co-Drehbuchautor Todd Phillips: "Wir halten uns an gar nichts in den Comics, was die Leute verärgern wird. Wir haben einfach unsere eigene Version darüber geschrieben, woher ein Typ wie der Joker kommen könnte. Das war für mich das Interessante. Es geht nicht einmal um den Joker, sondern darum wie man zum Joker wird. Es geht um diesen Mann."

Der am 11. Oktober 2019 erscheinende Film wird daher auch keine Comic-Vorlage verfilmen oder auch nur von einer Joker-Geschichte aus den Comics inspiriert sein. Es wird lediglich ein paar Ähnlichkeiten und Überschneidungen mit dem Charakter geben, den Fans aus den Comics kennen. So wird der von Joaquin Phoenix gespielte Arthur Fleck ein heruntergekommener Komödiant sein. Eine ähnliche Herkunft des Jokers wurde auch in der Comic-Story "The Killing Joke" angedeutet. Da der Film in den 80er-Jahren spielt, gibt es auch keine Verbindung zu anderen DC-Filmen oder gar zum Batman des DC Extended Universe (DCEU).