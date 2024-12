In der vergangenen Woche hatten Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (41) kein Glück gegen ihren Arbeitgeber ProSieben. In der neuen Folge 10 am Dienstagabend (3. Dezember) sah es diesmal zunächst ganz anders aus. Mit vier Vorteilen gingen die Entertainer ins Finale - nach äußerst spannenden Minuten verloren sie dann aber doch noch. Als Strafe müssen sich die beiden in Adventssänger verwandeln.

In der neuen Folge spielten sich Winterscheidt und Heufer-Umlauf geradezu in Rage. Das erste Spiel, in dem sie Aufgaben lösen und dabei ununterbrochen reden mussten, war - keine große Überraschung - kein Problem für das kongeniale Duo. Auch beim Wildwasser-Kanu überzeugten die beiden.