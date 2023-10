"Bester Sender der Welt"

In Staffel drei standen sie ihrem Arbeitgeber zur Strafe als Programmtrailer-Sprecher zur Verfügung oder verwandelten sich in Maskottchen und rührten kräftig die Werbetrommel für den "besten Sender der Welt". Bei weiteren Strafen wurde die Sendung in "Not & Elend gegen ProSieben" umbenannt, das Duo wurde unvorteilhaft abgelichtet und erhielt ein fieses Plakat, das am ProSieben-Gebäude in Unterföhring aufgehängt wurde und sie mussten das EM-Qualifikationsspiel der U21-Nationalmannschaft zwischen Deutschland und Bosnien-Herzegowina auf ProSiebenMaxx kommentieren.