"Joko & Klaas gegen ProSieben": 15 Minuten Sendezeit erspielt

Was haben Joko und Klaas mit König Charles III. zu tun?

In einem Kampf gegen unterschiedliche Maschinen waren Winterscheidt und Heufer-Umlauf dann wieder erfolgreich. So konnten sie sich schlussendlich insgesamt vier Vorteile für das Finale erkämpfen. Hier sollte das Duo mehrere Kinderrätsel lösen, was ihm schließlich auch gelang.

Aufgrund ihrer Niederlage in der ersten Sendungen müssen Winterscheidt und Heufer-Umlauf am 6. Mai zur Krönung von König Charles III. (74) für Sat.1 eine Stunde als Live-Kommentatoren zur Verfügung stehen. Am Mittwoch zeigen sie jedoch zunächst einmal ihre 15-Minuten-Show, in der sie gerne Schabernack treiben, aber in der Vergangenheit auch immer wieder wichtige Themen angesprochen haben. Die neuen Folgen von "Joko & Klaas gegen ProSieben" laufen immer dienstags ab 20:15 Uhr auf ProSieben.