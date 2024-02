Das Weinviertel ist überall

Wahrscheinlich kommt die norddeutsche Tiefebene der Film-Landschaft des Weinviertels auch ziemlich nahe. Sie hatten ja sozusagen einen Heimvorteil, weil Sie selber auf dem Land aufgewachsen sind, wenn auch in Oberösterreich und im Waldviertel. Herrschen dort ähnliche Verhältnisse wie im Weinviertel?

Die Landschaften sind zwar verschieden, aber die Mentalität ist, glaube ich, nicht nur in Oberösterreich und Niederösterreich sehr ähnlich, sondern auch in der genannten norddeutschen Tiefebene oder woanders. Wenn ich zum Beispiel auf Tour durch Deutschland fahre, bin ich am Land immer überrascht, dass alles so gleich aussieht und dass Provinz überhaupt nichts Regionales ist: es gibt immer dieselben Traktoren und ein bisschen auch immer dieselben Typen.

Sind Sie öfters in dieser Weinviertler Landschaft unterwegs, wenn Sie sich womöglich einmal zu wohl fühlen und etwas deprimierter heimkehren wollen?

Nein, da würde ich sehr gut gelaunt wieder heimkommen. Das Weinviertel ist eine sonnige Gegend und es gibt dort wunderschöne Sonnenaufgänge, die ich auf Grund meiner Lebensweise als Abendarbeiter aber meistens nicht erwische. Immerhin sind auch die Sonnenuntergänge herrlich und es ist eigentlich eine extrem positive Landschaft mit einer gewissen herben Schönheit.

Haben Sie vor Schreiben des Drehbuchs eigentlich viel Tschechow gelesen, um sich auf diese tragikomische Provinz-Tristesse einzustimmen?

Das ist eine schöne Frage. Eigentlich nicht: Ich bin während des Schreibens nur herumgefahren und habe ein bisschen nach der Gegend gesucht, aber es sprechen mich jetzt schon ein paar Leute auf Tschechow und Ödön von Horváth an – und das ist natürlich sehr ehrenvoll.