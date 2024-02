Kreisverkehr mit Zwiebel

Auch hier gibt es übrigens einen Kreisverkehr, der in puncto Berühmtheit allerdings (noch) nicht mit dem Eberhoferschen mithalten kann. Der österreichische Kreisel befindet sich bei Oberstinkenbrunn im nordöstlichen Weinviertel, das man auch als "Zwiebeldorf" kennt – daher steht in seiner Mitte eine über sechs Meter hohe Skulptur des "Großen Zwiebelchens", die nachts sogar leuchtet. Das klingt alles wie eine geniale Erfindung von Josef Hader, aber in Wirklichkeit musste er sich nur ins tiefste Niederösterreich begeben, um fündig zu werden.

Als sich dann die Bilder zu gleichen beginnen, weil eine visuelle Entsprechung zum Filmbeginn hergestellt wird, ahnt man schon, dass es jetzt zu Ende sein muss, obwohl man es nicht wahrhaben möchte. Denn Hader hat für seinen zweiten Film einen regelrechten audiovisuellen Provinz-Blues komponiert, bei dem jeder Ton sitzt – und an dem man sich nicht sattsehen und -hören kann.

4 ½ von 5 Bierflecken im Schritt von Männerhosen.

