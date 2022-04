Das bedeutet die Post-Credit-Szene

Die Post-Credit-Szene im Prequel zieht eine perfekte Verbindung zur ersten Staffel von "Jujutsu Kaisen": Man erfährt darin, warum Yuta noch nicht Teil der Serie war. In der Szene sieht man ihn mit Saturo Gojos Feind Miguel in Kenia. Sie freunden sich an und schließlich stößt Gojo zu ihnen mit den Worten: "Lange nicht gesehen."

Eine Möglichkeit für diese Verbindung könnte sein, dass Gojo die beiden für eine geheime Mission absichtlich zusammengebracht hat – wobei es wohl eine Herausforderung war, diesen Schritt zu rechtfertigen, schließlich war Miguel in der ersten Staffel eine tödliche Bedrohung für Saturo und Co. Vielleicht wurde er aber auch erst nach dieser Mission zum Gegenspieler?

Hoffentlich bringt die zweite Staffel, die 2023 erscheinen wird, Aufklärung darüber. Wie "BuzzFeed" berichtet, soll die Serie Gerüchten zufolge von dem Shibuya Incident handeln. Außerdem wird wohl die familiäre Beziehung zwischen Gojo und Yuta ein wichtiges Thema in den zukünftigen Folgen sein.

Die Serie ist im Streaming-Angebot von Crunchyroll enthalten. "Jujutsu Kaisen 0" ist derzeit in den Kinos zu sehen. Hier geht's zu den Spielzeiten.