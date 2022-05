"Jurassic World: Dominion": Film-Premiere in Köln!

Der Film "Jurassic World - Ein neues Zeitalter" hat am Montagabend in Köln seine Deutschlandpremiere erlebt. Dazu war unter anderem Hollywood-Star Jeff Goldblum (69) angereist, der schon im ersten "Jurassic Park"-Film von 1993 als Mathematiker und Chaostheoretiker Dr. Ian Malcolm zu sehen war. Jetzt kehrt er in dieser Rolle zurück. Der neue Film sei während der Corona-Pandemie unter schwierigen Umständen entstanden, berichtete Goldblum.

"Ich bin eine Million Mal getestet worden." Die Dreharbeiten hätten aber riesigen Spaß gemacht, insbesondere das Zusammentreffen mit den alten Schauspielkollegen. "Fantastische Menschen", schwärmte er. "Es hatte etwas von einem Abi-Treffen. Einfach großartig."