Dank Marvel wissen wir: Ein Film-Universum muss sich nicht nur auf die große Leinwand beschränken, im Gegenteil: Bettet man TV- beziehungsweise Streaming-Serien mit ein, wird besagtes Universum um viele faszinierende Schichten und Nuancen reicher – und Fans freuen sich über viele zusätzliche Entertainment-Stunden!

Es ist also durchaus nachvollziehbar, dass es schon länger das Gerücht gibt, es sei eine Spin-Off-Serie zu den erfolgreichen "Jurassic World"-Filmen geplant. Ursprünglich erweckte Kult-Regisseur Steven Spielberg die wildgewordenen Dinosaurier im 1993er-Special-Effects-Furiosum "Jurassic Park" wieder zum Leben, seit 2015 werden mit Chris Pratt und Bryce Dallas Howard die modern-prähistorischen Abenteuer ebenso effektvoll und nicht minder erfolgreich weitererzählt.

Auch der nächste Teil der Reihe, "Jurassic World Dominion" steht schon in den Startlöchern und soll am 9. Juni 2022 erscheinen. Geschichten in der Dino-Welt gäbe es also noch genügend zu erzählen. Wieso nicht auch in Form einer Serie?