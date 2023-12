"Cristóbal Balenciaga": Disney+-Serie nach wahrem Mode-Vorbild

Worum geht es in "Cristóbal Balenciaga"?

In der von Lourdes Iglesias und den 12-fachen Goya-Preisträgern Aitor Arregi, Jon Garaño und Jose Mari Goenaga ("Der endlose Graben") kreierten Serie spielt Alberto San Juan Cristóbal Balenciaga, einen rätselhaften und außerordentlich talentierten Mann, der sich den gesellschaftlichen Konventionen seiner Zeit widersetzte und die Welt der Mode revolutionierte.

"Cristóbal Balenciaga" setzt 1937 ein, als der Designer seine erste Pariser Haute Couture-Kollektion präsentiert. Zu diesem Zeitpunkt hat er bereits eine erfolgreiche Karriere in seinen Ateliers in Madrid und San Sebastian hinter sich, in denen er die spanische Elite und Aristokratie einkleidete. Seine Entwürfe, die in Spanien richtungsweisend waren, funktionieren jedoch nicht in dem mondänen Modeimperium, zu dem Paris geworden ist. Hier bilden Chanel, Dior und Givenchy den Maßstab für Haute Couture. Geleitet von seiner Besessenheit, die Kontrolle über alle Aspekte seines Lebens zu behalten, gelingt es Cristóbal Balenciaga seinen Stil zu definieren und schließlich zu einem der bedeutendsten Designer aller Zeiten werden.