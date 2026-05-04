Wenn Serkan erfolgreich ist, bekommt er ein Safety-Ticket für die nächste "Stunde der Wahrheit". Dazu darf er auch noch einen Allstar aus der Show schmeißen. Wird er enttarnt, ist seine Safety futsch.

Die Fans von "Kampf der RealityAllstars" durften während der Aufzeichnung abstimmen: Welcher Promi soll als Maulwurf für Verwirrung in der Sala sorgen? 25.000 Menschen nahmen laut RTLzwei teil. Und die Mehrheit entschied sich für Serkan Yavuz (33). Der startet in der neuen Folge 7 von "Kampf der RealityAllstars" (Sonntag 20:15 Uhr bei RTLzwei und bei RTL+ ) seine Undercover-Mission.

Maulwurf Serkan lenkt Verdacht auf Georgina und Kate

Die Produktion stellt Serkan Aufgaben, mit denen er den Verdacht auf andere Kandidaten lenken kann. So darf er eine Karte mit Anweisungen für den Maulwurf einem Star unterjubeln. Serkan versteckt sie im Bett von Georgina Fleur (36). Dort entdeckt sie deren beste Freundin Giuliana Farfalla (30).

Einen anderen Star darf Serkan in das Büro der Chefin schicken, wo er mit sinnlosen Aufgaben beschäftigt wird. Dadurch sollen die Mitbewohner den Verdacht bekommen, dass dieser Kandidat als Maulwurf Instruktionen bekommt. Serkan wählt für dieses Manöver Kate Merlan (39) aus.

Serkan absolviert seine Aufgabe geschickt - seine Konkurrenten machen es ihm aber auch nicht schwer. Georgina macht sich nicht viel Mühe, den Verdacht von sich zu lenken. Als die Stars einzeln raten müssen, wer der Maulwurf ist, entfällt keine einzelne Stimme auf Serkan. Er ist also safe in der nächsten "Stunde der Wahrheit".

Georgina erhält neun Stimmen, dazu werden Kate, Giuliana und Sam Dylan ebenfalls verdächtigt. Serkan darf also aus diesem Pool einen Star auswählen, der sofort die Sala verlassen muss. Schweren Herzens entscheidet er sich für Giuliana.

Spätestens jetzt hat sich gezeigt, dass Serkan der stärkste Spieler in der thailändischen Sala ist. Das hat jedenfalls Gino Bormann (38) erkannt, der Stimmung gegen den Maulwurf macht. Doch er ist der einzige, der sich traut, sich gegen Serkan zu positionieren. Sam jedenfalls petzt Serkan gleich, dass Gino eine Mehrheit gegen ihn organisieren will. Auch ohne Maulwurf-Status hält der "Kampf der Realitystars"-Sieger von 2023 die Fäden in der Hand.