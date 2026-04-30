Zwei Nachrücker kommen und verfügen über eine besondere Macht: Sie dürfen einen ausgeschiedenen Kandidaten zurückholen.

In Folge 6 von "Kampf der RealityAllstars" wird es ernst: Moderatorin Arabella Kiesbauer (57) hatte zuletzt in der "Stunde der Wahrheit" eine Safety-Kette angekündigt. Dabei dürfen die Promis nacheinander einen Mitstreiter nennen, den sie sichern wollen. Wer am Ende übrig bleibt, muss gehen. Die Neuankömmlinge Cecilia Asoro (30) und Maurice Dziwak (27) starten die Kette in der neuen Episode am Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTLzwei und bei RTL+. Als erstes Glied bestimmen sie ausgerechnet Maurices Rivalen Serkan Yavuz (33). Maurice will ihn "auf dem Spielfeld" schlagen. Diese Argumentation kennt man aus diversen Reality-Formaten. Funktioniert hat diese Taktik für diejenigen, die sie ausriefen aber nur selten. Am Ende der Kette hat Sam Dylan die Wahl zwischen Schäfer Heinrich (57) und Giuliana Farfalla (30). Normalerweise würde er Giuliana rauswählen, die engste Vertraute seiner Erzfeindin Georgina Fleur (36). Doch da er mit dieser einen fragilen Waffenstillstand geschlossen hat, wäre der Abschuss von Giuliana unklug. Also schickt er den allseits beliebten Heinrich zu seinen Schäfchen.

Yeliz gegen Paco: Seestern-Stellung und ausgetrocknete Rosine Zurück in der Sala wird es für die Allstars körperlich und seelisch intim. Cecilia überzeugt Maurice von den Vorzügen einer "Po-Dusche". Yeliz Koc (32) und Paco Herb (30) frotzeln darüber, warum sie trotz einer kurzen Datingphase, die einst bei "Kampf der Realitystars" begonnen hatte, nicht zusammengekommen sind. Paco stichelt, dass er beim Smalltalk mit Yeliz eingeschlafen ist. Yeliz kontert damit, dass sie bei einer ganz anderen Tätigkeit eingeschlafen ist. Paco spricht wiederum von Seestern und stabiler Seitenlage als Yeliz' favorisierte Stellungen. Dann wird der Datingshow-Veteran ernst. Er berichtet, dass er nach einer Zeit, in der er im Bett immer wieder "geliefert" habe, an einer Art Sexblockade leidet. Er fühle sich wie eine "ausgetrocknete Rosine". Yeliz findet es mutig, dass ihr Kurzzeit-Flirt als Mann so offen über diese Themen spricht.

"Sympathisches Böse" und "sympathischer Homosexueller" Zwei neue Allstars erreichen den thailändischen Strand. Zuerst kommt Matthias Mangiapane (42). Der "Hot oder Schrott"-Star bezeichnet sich als "Dynamit" und als das "sympathische Böse". Auf ihn folgt Gino Bormann (38). Der Drag-Künstler stellt sich wiederum mit augenzwinkerndem Understatement als "sympathischer Homosexueller" vor. Zwei männliche Diven auf einmal also - da kann Sam Dylan geradezu eifersüchtig werden. Jedenfalls erlaubt der Zusammenschnitt der Macher diesen Schluss. Matthias und Gino wollen in der Sala aufräumen. Vor allem auf Yeliz haben sie es abgesehen. Die finden sie genauso langweilig wie Paco es tut. Matthias bezeichnet sie als "totes Mobiliar", das weggeräumt gehöre. Beim ersten Spiel der Folge erwartet die Stars eine Überraschung. Arabella Kiesbauer, die normalerweise nur die "Stunde der Wahrheit" moderiert, führt höchstselbst durch die Challenge. Denn es handelt sich nicht um ein normales Safety-Spiel. Stattdessen kehren alle Kandidaten, die im Laufe dieser Allstar-Staffel bereits ausgeschieden sind, in die Arena zurück.

Kader Loth kommt mit Macht zurück Gino und Matthias dürfen einen Ex-Teilnehmer bestimmen. Der oder die darf sofort in die Show zurückkehren. Außerdem darf der Comebacker einen Sala-Bewohner bestimmen, der mit den rausgeflogenen Kandidaten in den Ring muss. Die Neuankömmlinge wählen Kader Loth (53) in die Sala zurück. Und die hat wie die beiden selbst Yeliz auf dem Kieker. Nicht weil sie die "Bachelor"-Kultkandidatin langweilig findet, sondern weil sie sie für die mächtige Drahtzieherin der Clique um Paco und Serkan hält. Yeliz muss also in den Ring. Verliert sie, muss sie sofort ins Hotel. Zunächst müssen die Spieler Ekelspezialitäten runterwürgen. Wer das erfolgreich tut, darf in einem Schleimbecken nach Sternen tauchen. Die dürfen wiederum an die Konkurrenten verteilt werden. Wer zuerst fünf Sterne hat, scheidet aus. Erst als Matthias Mangiapane vom Beckenrand aus lautstark Anweisungen gibt, schießen sich die ausgeschiedenen Kandidaten auf Yeliz ein. Sie kassiert als Erste fünf Sterne und muss die Show verlassen. Die verbliebenen Teilnehmer können um ein weiteres Ticket zurück in die Sala kämpfen. Loona (51) setzt sich durch, sie eliminiert erst die Morderger-Zwillinge und dann Narumol. Der am Knie verletzte Schäfer Heinrich gibt mit vier Sternen gegen sich auf. Die Allstars sind empört, dass der "Bauer sucht Frau"-Kultkandidat nicht früher zurückgezogen hat. Er hätte damit einem willigeren und fähigeren Konkurrenten den Kampf gegen Loona überlassen können.

"Schikane": Strafe für Georgina nach "Wand der Wahrheit" Kader und Loona dürfen sich direkt an der "Wand der Wahrheit" einbringen. Die Leitfrage lautet diesmal: "Wer tut alles für Aufmerksamkeit?" Ganz vorne landet aus Sicht des Publikums wenig überraschend Georgina. Zur Strafe wird sie von der Produktion ausgebremst: Georgina bekommt einen Knopf ins Ohr und muss den Anweisungen folgen, die sie darüber erhält. Auf Kommando soll sie alles langsamer machen - oder auch mal schweigen. Zunächst weigert sie sich, spricht unter Tränen von "Mobbing" und "Schikane". Doch das harmlose Spiel ist schon bald wieder vorbei. Brisanter wirkt da ein Manöver zum Ende der Folge. Vor der Aufzeichnung durften die Fans über die sozialen Medien einen Maulwurf wählen. Sie entschieden sich für Serkan. Der muss (oder darf) seine Mission in der nächsten Episode von "Kampf der RealityAllstars" beginnen.