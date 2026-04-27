Die letzte Folge endete einmal mehr mit einem fiesen Cliffhanger. Episode 5 von "Kampf der RealityAllstars" (Sonntag 20:15 Uhr bei RTLzwei, auch bei RTL+) startet mit der Auflösung des Spiels "Quit Games". Georgina Fleur (36), Kate Merlan (39) oder Narumol (60): Auf wen wartet in dem Paket, das auf ihrem Pult steht, ein Ticket nach Hause? Die Kandidatinnen packen aus und siehe da: Narumol hat das vergiftete Geschenk vor sich. Narumol hat sich ihr Grab selbst geschaufelt. Sie hatte in "Quit Games" versehentlich ausgeplaudert, dass sie das Paket Sam Dylan (40) unterjubeln wollte. Der durfte es den Regeln entsprechend an sie zurückgeben. Die "Bauer sucht Frau"-Kultfigur ist einfach zu ehrlich für Reality-TV.

Freunde fürs Leben aus Staffel 5 rücken nach Neben Narumol musste in der "Stunde der Wahrheit" auch Sängerin Loona (51) gehen. Zeit also für zwei neue Teilnehmer. Zunächst erreicht Cecilia Asoro (30) den Starstrand. In der fünften Staffel von "Kampf der Realitystars" erreichte sie Platz zwei. Die knappe Niederlage war der schlimmste Moment ihres Lebens, sagt sie zum Start ihrer zweiten Chance. Es folgt ein weiterer Kandidat aus Staffel 5: Maurice Dziwak (27). Der hatte Cecilia 2024 noch als Freundin fürs Leben bezeichnet, später gab es Streit. Heute schließen sie sich wieder in die Arme. Dafür legt sich Cecilia mit Paco Herb (30) an: "Ich find dich scheiße".

Unmoralisches Angebot im Büro der Chefin Im Büro der imaginären Chefin, in das sie der Reihe nach zitiert werden, wartet auf die Realitystars ein unmoralisches Angebot. Sie bekommen die Chance, heimlich 10.000 Euro aus dem Jackpot abzuzwacken. Aber nur einer der Promis, der auf den Deal eingeht, bekommt das Geld. Sie müssen nämlich vorher ein Quiz absolvieren, der Sieger räumt ab. Sechs Promis lassen sich auf das Angebot ein. Stars wie Ex-"Kampf der Realitystars"-Moderatorin Cathy Hummels (38) erzählen in Einspielfilmen aus ihrem Leben. In ihren Stories ist dabei eine Lüge versteckt. Die meisten davon identifiziert Serkan Yavuz (33). Er steckt unter dem Codenamen "Chefin123" die zehn Riesen ein. In der Sala sprießen Spekulationen, wer sich hinter "Chefin123" versteckt. Die besten Freunde Sam und Kate entzweien sich fast über diese Frage. Sie werfen sich gegenseitig vor, das Geld eingesteckt zu haben. "Du verkaufst unsere Freundschaft", klagt Sam. Serkan hält sich geschickt bedeckt, auch wenn Paco ihn im Verdacht hat.

"Soldat" Prinz Frédéric empört über "Toilettennummer" An der "Wand der Wahrheit" geht es diesmal darum, wer der lustigste Realitystar in der Sala ist. Vorne landet natürlich Neuling Maurice. Dass er häufig eher unfreiwillig denn freiwillig komisch ist, weiß der selbsternannte Löwe, der oft aber nur miaut, selbst. Zur Strafe für die an der "Wand der Wahrheit" nicht richtig zugeordneten Kandidaten müssen die Stars ihre Entertainer-Qualitäten vor der Toilette einüben. Bei jedem Klogang eines Mitbewohners müssen drei Promis vor der Tür singen. Prinz Frédéric von Anhalt (82) ist empört über diese "Toilettennummer". So etwas gibt es in Hollywood. Und dort ist der Witwer von Filmdiva Zsa Zsa Gabor (1917-2016) bekanntlich eine "große Nummer". Sagt er jedenfalls. Außerdem ist der Adoptivprinz immer noch beleidigt, dass er an der "Wand der Wahrheit" weit hinten lag und Maurice vorne, obwohl der in der Sala bisher kein Entertainment liefere. Die ganze Nacht verkniff er sich heldenhaft den Besuch der Toilette, schließlich ist er ein "Soldat". Doch genug ist genug. Prinz Frédéric verlässt als erster Allstar die Show freiwillig.

Po-Spiel und Arschkarte Nach der "Toilettennummer" folgt die Arschkarte. In einem gesäßförmigen Gefäß stecken nämlich zwei Nieten. Wer sie zieht, darf nicht am Safety-Spiel teilnehmen. Kate und Paco ziehen die Arschkarten. Kate tauscht mit Schäfer Heinrich (59), gegen das Versprechen einer Massage. Elena Miras (33) übernimmt die Karte von Paco, ohne Gegenleistung. Doch Paco weiß: "Eine Hand wäscht die andere". Paco darf also zum Safety-Spiel antreten, im Team mit Georgina Fleur (36). Vier Duos treten gegeneinander an. Zunächst muss ein Teil des Duos Lückentexte mit Worten vervollständigen, die mit den Buchstaben PO beginnen. Danach muss der andere in den Ring und dem Gegner aus dem anderen Duo ein Schild vom Hintern reißen. Je besser der Kollege beim Lückentext abschneidet, desto kleiner und damit schwerer zu erwischen ist das Schild. Georgina überzeugt zunächst als Hirn im Duo mit Paco. Sie füllt die meisten Lückentexte korrekt. Paco glänzt derweil im Ring. Obwohl er eigentlich die Arschkarte gezogen hat, erspielt er sich im Doppel mit Georgina ein Freiticket für die "Stunde der Wahrheit". Bei Arabella Kiesbauer (57) wartet dann aber eine Überraschung. Der berüchtigte Wahl-O-Mat, in den die Stars sonst bei der "Stunde der Wahrheit" ihre Münzen stecken, fehlt. Stattdessen kündigt Kiesbauer ein Spiel namens "Safety-Kette" an. Die Promis dürfen der Reihe nach einen Kollegen nennen, den sie sichern. Wer übrig bleibt, fliegt. Doch bevor es losgeht, endet die Folge. Wieder schließt "Kampf der RealityAllstars" mit einem Cliffhanger.