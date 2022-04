"Worst Case" von Neuzugang Sissi tritt ein

Mauro und Iris sind also außer der Reihe raus. Neu rein kommt Sissi Hofbauer (26). Mit ihrem Partner, Transgendermodel Ben Melzer (35), war sie letztes Jahr im "Sommerhaus der Stars", jetzt checkt sie alleine ein.

Auf wen sie in der thailändischen Sala auf keinen Fall treffen will, macht Sissi gleich klar: "Sommerhaus"-Rüpel Mike Cees (34). Das wäre ihr "Worst Case". Schließlich soll Mike in einem Video ihrem Ben die Männlichkeit abgesprochen haben.