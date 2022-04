"Kampf der Realitystars": Veganerin Tessa polarisiert

Iris Klein ist nur virtuell anwesend

Im ersten "Bestrafungsspiel" zerbrechen erste Selbstbilder. Die Realitystars müssen ihre Selbstwahrnehmung mit jener der Zuschauer abgleichen. Bei Elena fließen erste Tränen. Auf die Frage, was die im Vorfeld befragten Zuschauer am liebsten mit ihr unternehmen würden, lautet die Antwort nicht einmal Sex, wie die Stars getippt hatten, sondern nur "nichts". Zur Strafe für die wenigen Übereinstimmungen im Spiel müssen die Realityteilnehmer künftig als gesammelte Mannschaft die Kollegen begleiten, die aufs Klo müssen. Doch der gemeinsame Toilettengang schweißt das Team zusammen.

Am nächsten Morgen kommen die nächsten zwei Promis an. "Trödeltrupp"-Protagonist Mauro Corradino (51) und Iris Klein (54). Die Mutter von Reality-Ikone Daniela Katzenberger (35) ist aber zunächst nur virtuell anwesend. Wegen einer Corona-Erkrankung ist sie in Hotel-Quarantäne. Präsent ist sie aber über einen Bildschirm, der auf einen Kleiderständer montiert wurde.