Wer spielt in "Kandahar" mit?

Die Hauptrolle des Actionkrachers wird von Gerard Butler gespielt. In den Nebenrollen sind Ali Fazal, Travis Fimmel, Olivia-Mai Barrett, Nina Toussaint-White und Elnaaz Norouzi zu sehen.

Es ist bereits die dritte Zusammenarbeit zwischen Butler und Regisseur Ric Roman Waugh, für den er auch bereits in "Angel Has Fallen" und "Greenland" zu sehen war. Das Duo harmoniert so gut, dass bereits die Fortsetzungen "Night Has Fallen" und "Greenland: Migration" in Planung sind.