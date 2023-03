Kommt "John Wick 5"? So stehen die Chancen für ein Sequel

Erholungspause für den Regisseur?

Hören wir uns an, was Regisseur Chad Stahelski in dieser Beziehung zu sagen hat. In einem Interview mit "The Hollywood Reporter" meinte er: "Ich sagte nach jedem Wick-Film: 'Das ist mein letzter, es kommt keiner mehr nach'. Daher gebrauche ich genau diese Worte auch jetzt: 'Es ist wohl mein letzter'." Das klingt nicht gerade aufmunternd und Stahelski ist nach der Kraftanstrengung des fast dreistündigen dritten Teils wohl eindeutig reif für eine Erholungspause.