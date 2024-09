*** Update vom 27. September 2024: Hier ist nun endlich der heißerwartete erste Trailer zu "Ballerina" - und sogar Keanu Reeves schaut als John Wick kurz vorbei! ***

*** Update vom 21. März 2024: Das Spin-Off zu "John Wick" steht offenbar unter keinem guten Stern. Nach der massiven Startverschiebung wurde nun durch ein weiteres Detail enthüllt, das tatsächlich erklärt, warum es zu der Verzögerung von einem ganzen Jahr gekommen ist. In einem Auftritt in "The One Show" verriet der aus dieser Action-Reihe bestens bekannte Winston-Darsteller Ian McShane, dass für das Werk von Regisseur Len Wiseman Nachdrehs nötig waren. Auf Geheiß des "Jon Wick"-Schöpfers Chad Stahelski seien diese Neuaufnahmen zustande gekommen, und wenn man McShane Glauben schenkt, wurden nicht etwa nur ein paar Szenen noch einmal gedreht, sondern ein Großteil des Film musste komplett neu aufgenommen werden. ***

Der geplante "John Wick"-Spin-Off-Film mit dem Titel "Ballerina" nimmt immer mehr Form an. Schon vor längerer Zeit wurde bekannt, dass Len Wiseman bei der Lionsgate-Produktion am Regiesessel sitzen wird. Wiseman ist für Actionfilme wie "Underworld" und "Stirb langsam 4.0" bekannt und damit bestens für den Action-Spin-Off geeignet. Das Drehbuch von "Ballerina" stammt von Shay Hatten, der auch das Drehbuch von "John Wick: Kapitel 3" geschrieben hat. Unter den Produzenten scheint neben "John Wick"-Regisseur Chad Stahelski auch Keanu Reeves auf.

Worum geht's in "Ballerina? Im Mittelpunkt von "Ballerina" steht eine junge Auftragskillerin, die sich auf einem Rachefeldzug gegen die Mörder ihrer Familie befindet. Die Figur ist bereits in "John Wick: Kapitel 3 – Parabellum" kurz aufgetaucht und wurde von Unity Phelan gespielt. In "Balllerina" wird sie allerdings von Ana de Armas ("Blonde") dargestellt werden. Die Handlung ist zwischen "Kapitel 3" und "Kapitel 4" angesetzt.

Der restliche Cast von "Ballerina" "Wick"-Fans werden sich besonders darüber freuen, dass Anjelica Huston zurückkehrt! Das berichtet exklusiv "The Hollywood Reporter". Sie spielte im dritten Film "The Director", die sich mit der Auftragskillerin anlegt. Laut "Hollywood Reporter" ist außerdem der Brite Ian McShane (80) an Bord, der im "Wick"-Universum den Manager des New Yorker Hotels "The Continental" mimt, wo Auftragsmörder aus aller Welt absteigen. Und noch ein Casting-Knaller: Wie "Collider" verkündete, ist auch "The Walking Dead"-Star Norman Reedus mit von der actionreichen Partie! Details über seine Rolle sind aber noch keine bekannt.

Wird Keanu Reeves auch vor der Kamera zu sehen sein? Yes! Das Spin-Off muss nicht auf den Star des Originalfilms verzichten: Reeves wird als John Wick in "Ballerina" einen Auftritt haben. Das berichtete "Collider". Der Schauspieler wurde bei den Dreharbeiten in Prag gesichtet.

Lukratives Action-Franchise Die "John Wick"-Filmreihe ist für Lionsgate ein höchst lukratives Franchise. Der dritte Film hat weltweit mehr als 323 Mio. Dollar eingespielt und ist für Liongate im Home-Entertainment-Markt (DVD/ Blu-ray/ Streaming) der erfolgreichste Film der vergangenen fünf Jahre. Zudem wird aktuell ein Serien-Spin-Off rund um die Hotelkette "The Continental" entwickelt.

Wann erscheint "Ballerina" im Kino? In den USA als auch bei uns kommt das "John Wick"-Spin-off am 07. Juni 2025 ins Kino – ein Jahr später als geplant.