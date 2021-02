Wird Keanu Reeves zum Marvel-Schurken?

Was wären Superhelden ohne gleichwertige Widersacher? Die Schurken-Rollen müssen daher auch entsprechend prominent besetzt werden. In einem neuen Film-Projekt, das sich als "Spider-Man"-Spinoff versteht und den Titel "Kraven" tragen soll, ist Keanu Reeves angeblich für die Hauptrolle vorgesehen. Der "John Wick"-Kämpfer würde sich in Kraven The Hunter verwandeln. Auch "Rogue One"-Star Diego Luna soll in dem Film zu sehen sein.

Diese Figur würde somit einen alten "Spider-Man"-Schurken ins Marvel Cinematic Universe (MCU) einführen. Eigentlich war sein Auftritt bereits für den gerade in Produktion befindlichen "Spider-Man 3" mit Tom Holland vorgesehen, doch dann wurde die Idee wieder fallen gelassen.