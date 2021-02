"Spidey" Tom Holland spricht begeistert über "Spider-Man 3"

Es hört sich ganz danach an, als würde das derzeit gedrehte "Spider-Man"-Sequel mit Tom Holland in der Titelrolle etwas wirklich Spezielles. Details zur Handlung des bisher noch titellosen "Spider-Man 3" werden wie üblich streng unter Verschluss gehalten, doch zumindest gerüchteweise hat sich die Ansicht verbreitet, der Film könnte so etwas wie eine Live-Action-Version des Animations-Hits "Spider-Man: Into the Spider-Verse" werden.

Bekannt ist zumindest, dass Jamie Foxx in seiner Rolle als Electro aus "Amazing Spider-Man 2" und Alfred Molina als Doc Ock aus "Spider-Man 2" zurückkehren werden, wodurch mehrere Zeit-Ebenen zusammenkommen. Daher ist es auch sehr wahrscheinlich, dass die früheren "Spidey"-Darsteller Tobey Maguire und Andrew Garfield zumindest Gast-Auftritte absolvieren und neben Zendaya auch andere bereits bekannte Figuren in Gestalt von Kirsten Dunst und Emma Stone wieder auftreten könnten.