Keanu Reeves (61) steht offenbar vor seinem nächsten großen Franchise-Projekt. Wie das Branchenmagazin „Deadline“ berichtet, befindet sich der Schauspieler derzeit in Verhandlungen für die Hauptrolle in einem neuen Lego-Film von Universal Pictures. Regie führen soll Josh Cooley (47), mit dem er bereits bei „Toy Story 4“ zusammenarbeitete. Dem Bericht zufolge handelt es sich um einen Hybridfilm, der reale Schauspieler mit animierten Figuren kombiniert. Details zur Handlung sind bislang nicht bekannt. Nach mehreren Entwicklungsanläufen mit verschiedenen Autoren und Regisseuren soll das Studio das Projekt gezielt um eine für Reeves vorgesehene Figur entwickelt haben. Laut Insidern präsentierte Cooley selbst seine Idee für das Projekt. Daraufhin habe Reeves zugesagt.

Von Warner zu Universal Für Universal hätte die Verpflichtung des Stars eine besondere Bedeutung. Das Studio besitzt die Filmrechte an Lego seit 2020. Brancheninsidern zufolge hätten diese unter Umständen verfallen können, wenn in den kommenden Monaten kein Projekt in die konkrete Vorproduktion gegangen wäre. Die bisherigen Lego-Filme gelten als große Erfolge. Die Produktionen spielten weltweit rund 1,1 Milliarden US-Dollar ein. Zu den bekanntesten Titeln gehören „The Lego Movie“, „The Lego Batman Movie“ und „The Lego Ninjago Movie“, die allesamt bei Warner Bros. entstanden.

Erfolgreiche Zusammenarbeit von Reeves und Cooley Schon die erste Zusammenarbeit von Keanu Reeves und Josh Cooley war von Erfolg gekrönt. In „Toy Story 4“ lieh Reeves der Figur Duke Caboom seine Stimme, während Cooley Regie führte. Der Animationsfilm spielte weltweit mehr als eine Milliarde US-Dollar ein und gewann den Oscar für den besten animierten Film. In „Toy Story 5“ kehrt Reeves erneut als Stimme von Duke Caboom zurück. Der Film ist in den US-amerikanischen Kinos bereits angelaufen, in Österreich und Deutschland startet er am 23. Juli.