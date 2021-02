"Keine Zeit zu sterben": Diese Traditionen bricht der neue Bond-Film

“Keine Zeit zu sterben” ist der letzte Bond-Film mit Daniel Craig. Seine Zeit als britischer Top-Agent war ein voller Erfolg und bestach durch einen ultra-realistischen Stil, in dem man auch Einblicke in die Abgründe des strahlenden Helden bekam. Ursprünglich wäre der Film am 8. April 2020 in die Kinos gekommen, aber er musste aufgrund der Corona-Pandemie mehrmals verschoben werden. Der neue Kinostart ist für den 8. Oktober 2021 angesetzt.

Über die letzten Jahrzehnte haben sich im Bond-Universum gewisse Traditionen entwickelt, die nicht mehr aus den Agenten-Filmen wegzudenken sind. Zum Abschied von Craig gibt es jedoch einige Neuerungen, die eingesessene Fans auf die Probe stellen dürften.