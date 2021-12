"Kevin – Allein zu Haus": 7 Details, die du bisher übersehen hast

1. Der unordentliche Kevin

Schon in den ersten Minuten des Films gibt es einige Hinweise darauf, wie der kleine Kevin die Gangster in die Flucht schlagen will: Er ist ziemlich unordentlich und bekommt am Anfang des Films Ärger von seinem Vater (John Heard), weil er Spielzeug-Autos am Boden liegen lässt. So soll sich offenbar seine Tante bereits zuvor daran verletzt haben – so wie es die Einbrecher später ebenfalls tun.