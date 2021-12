Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (1973)

In dieser polnischen 70er-Jahre-Version des berühmten Märchens bekommt Aschenputtel Unterstützung von drei Zaubernüssen, um sich ihren Traumprinzen (im wahrsten Sinne des Wortes!) zu angeln. "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ist ein poetisch-erzählter Trip in die Vergangenheit, der Träume tanzen lässt und uns an das Gute in der Welt (wieder) glauben lässt – egal, wie alt man ist.

Die wunderschöne Winterlandschaft und die bekannte Filmmusik versetzen dich binnen Sekunden in Weihnachtsstimmung. Dass die Hauptfigur eigenständig agiert und somit bereits feministische Nuancen zeigt, lässt den Film noch mehr zum unverzichtbaren Feiertags-Klassiker werden.

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist auf Netflix und Amazon Prime zu sehen.

Hier geht's direkt zum Film!