Fans müssen also nicht mehr bis zur offiziellen deutschen TV-Premiere am Dienstag (12. November) um 20:15 Uhr warten, um zu erfahren, wie Costner als Gouverneur John Dutton aus der beliebten Serie ausscheidet. Achtung , der folgende Text enthält massive Spoiler auf die neuen Folgen des zweiten Teils der fünften Staffel !

Gleich zu Beginn von Episode eins der zweiten Hälfte der fünften Staffel löst sich auf, wie der Patriarch der Familie Dutton aus der Serie und aus dem Leben scheidet. John Dutton - in den vorherigen Staffeln verkörpert von Kevin Costner - wird tot in seiner Gouverneursvilla in Montana aufgefunden. Eine tödliche Schusswunde hat ihn in seinem Badezimmer niedergestreckt. In der Serie bekommen Fans dazu Detail-Aufnahmen einer blutverschmierten Leiche zu sehen, Costners Gesicht allerdings nicht.

Am Tatort sind auch Duttons Kinder Beth (Kelly Reilly, 47) und Kayce (Luke Grimes, 40) die bestürzt von seinem Tod erfahren, als sie ihn dort aufsuchen wollen, weil er am ersten Tag seines Amtsenthebungsverfahrens nicht auftaucht. Dieses wurde von Duttons Sohn Jamie (Wes Bentley, 46) angezettelt, der in einer späteren Szene zu sehen ist. Beth vermutet sofort ihren Bruder hinter dem Tod des Familienoberhaupts, während Kayce sie zum Schweigen über ihren Verdacht ermutigt.