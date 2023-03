"Killers of the Flower Moon": Scorsese-Thriller hat Starttermin

Das Datum für den Kinostart von Martin Scorseses (80) neuem und hochkarätig besetztem Film "Killers of the Flower Moon" steht fest: Ab Donnerstag, 19. Oktober 2023, läuft das historische Drama mit Leonardo DiCaprio (48), Robert De Niro (79) und Brendan Fraser (54) auf unseren Kinoleinwänden.

In den USA startet der Film bereits am 6. Oktober in wenigen ausgewählten Kinos, ab 20. Oktober ist der Streifen USA-weit zu sehen, heißt es in einer Mitteilung. Anschließend wird "Killers of the Flower Moon" auch bei Apple TV+ verfügbar sein. Ein konkretes Datum gibt es bislang nicht, vonseiten des Streamingdienstes heißt es dazu aktuell nur "demnächst".