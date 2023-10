Martin Scorsese ist zurück! Vier Jahre nach “The Irishman” erscheint mit “Killers of the Flower Moon” das neuste Werk des Altmeisters in den Kinos. Diesmal richtet der Regisseur sein Objektiv auf die Geschichte der amerikanischen Ureinwohner:innen des Osage-Stammes. Die Osage gelangten durch die Erschließung von Ölfeldern zu unglaublichem Reichtum und Macht. In den 1920er-Jahren erschütterte eine Reihe an Morden den in Oklahoma ansässigen Stamm und sorgte für das Auseinanderbrechen zahlreicher Familien.