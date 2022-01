"KIMI"-Trailer: Zoë Kravitz im Soderbergh-Sci-Fi-Thriller

Was für eine gute Idee, dass Steven Soderbergh vor ein paar Jahren seine Entscheidung, mit dem Regieführen aufzuhören, wieder rückgängig gemacht hat. Sonst hätten wir zum Beispiel auf ein Meisterwerk wie "Logan Lucky" verzichten müssen. Auch sein neuester Film sieht sehr vielversprechend aus.

"KIMI" ist nach der Tragikomödie "Let Them Talk" und dem Mystery-Drama "No Sudden Moves" bereits Soderbergh dritte Zusammenarbeit mit dem US-Streaming-Anbieter HBO Max. Diesmal wird es wieder kriminell mit einem Sci-Fi-Touch, wie bereits der Trailer andeutet: