Kommt neuer "Ocean's"-Film von Soderbergh?

Fortsetzung ohne Bernie Mac

Laut Cheadle, der soeben einen Film mit Soderbergh gedreht hat, habe der Regisseur eine gute Idee für eine Fortsetzung.

Dazu merkte Ceadle an: "Nach Bernie Macs Tod 2008 haben wir eigentlich immer gedacht, dass mit 'Ocean's Thirteen' Schluss sein müsste, denn wie sollte es ohne die Figur des Frank Catton weitergehen? Doch jetzt meinte Steven zu mir, dass er einen Weg gefunden habe, wie man einen vierten Teil erzählen könne. Ich habe dann bei ihm nicht weiter nachgefragt, aber ich bin überzeugt, dass unsere Gruppe wieder so vollzählig wie möglich vor der Kamera versammelt wäre. Das könnte schon was werden!"

Demnach sollten wir und also wieder auf George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Casey Affleck, Scott Caan und Elliot Gould freuen dürfen.

Hoffentlich bleibt es nicht bloß bei einem Gedankenspiel, denn die erfindungsreichen Gentlemen-Gauner haben bestimmt noch viele Tricks auf Lager.