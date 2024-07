Derzeit versetzt uns Yorgos Lanthimos' neuestes Werk "Kinds of Kindness" in Erstaunen und lässt uns darüber nachgrübeln, was wir hier eigentlich gesehen haben.

Gerade bei diesem Film bietet es sich also unbedingt an, das Ende zu erklären. Wobei so eine Absicht auch wieder wie die reinste Untertreibung klingt, denn "Kinds of Kindness" hat eigentlich als gesamtes Werk eine Erklärung nötig. Außerdem werden drei Geschichten erzählt – also müsste man auch drei Enden erklären. Aber ob das bei diesem vieldeutigen und verwirrenden Film überhaupt möglich ist, bleibt eine andere Frage. Daher versuche ich also im folgenden Artikel, höchstens eine Annäherung und einen Interpretationsvorschlag zu geben.