Will Smith als Charakter-Darsteller

Für den Action-Profi Will Smith wird das einer der seltenen Ausflüge ins ernste Fach: Wir haben den Schauspieler zwar schon in einem Biopic wie "Ali" oder in einer Charakter-Rolle anlässlich des Films "Das Streben nach Glück" erlebt, doch diese Auftritte waren bisher eher eine Ausnahme in seinem Schaffen.

2016 lieferte er mit "Verborgene Schönheit" noch dazu einen ausgesprochenen Misserfolg ab, denn das Indie-Drama über einen New Yorker Werbefachmann in der Lebenskrise wurde von der Kritik verrissen und erreicht auf "Rotten Tomatoes" folgerichtig nur eine Kritiker-Wertung von 13%.

Ob sich Smith durch seine Vater-Rolle der beiden Tennis-Stars nun endlich in die obere Liga der Charakter-Darsteller spielen kann, werden wir vermutlich noch heuer erfahren.

"King Richard" soll am 19. November in den US-Kinos und auf HBO MAX starten. Ein Kino-Start in Österreich scheint ebenfalls im November wahrscheinlich zu sein.