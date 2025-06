Das Open Air Kino auf dem Dach der Hauptbücherei Wien hat am 1. Juni 2025 die heurige Sommerkino-Saison eröffnet. Kino am Dach 2025 steht bis 13. September ganz im Zeichen der Liebe: Unter dem Titel "Love Stories" werden Klassiker und Independent-Filme über die Liebe, Beziehungen und große Gefühle gezeigt. Wir verraten euch im folgenden Artikel, welche Programmpunkte noch zu erwarten sind, wann es immer losgeht und wie ihr zu Karten kommt.

Internationale Kino-Highlights und ausgewählte Filmschmanker

Das Kino am Dach hat 2025 seine 22. Saison und verbindet auch diesen Sommer

Filmkunst mit sommerlicher Leichtigkeit. Beim Sonnenuntergang über den Dächern

der Stadt erwartet das Publikum eine sorgfältig kuratierte Auswahl an preisgekrönten Festivalfilmen und spannenden Arthouse-Produktionen.

Einige Highlights sind beispielsweise der neue Film von Wes Anderson "The Phoenician Scheme", der Festivalhit "Anora" und das gefeierte Historiendrama "The Brutalist".

In der Schwerpunktreihe "Love Stories" sind um Beispiel Titel wie wie "In the Mood for Love", "Call me by your name" oder "Only Lovers left alive" zu sehen.

Heuer wird auch dem österreichischen Film besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt. Das

Eröffnungswochenende mit den zwei Doku-Previews "Noch lange keine Lipizzaner"

und "Girls & Gods" macht den Anfang. Am Programm stehen außerdem weitere

Previews wie "How to be normal and the Oddness of the Other World" und "Wenn du

Angst hast, nimmst du dein Herz in den Mund und lächelst" und viele weitere

Neuheiten der österreichischen Kinolandschaft.