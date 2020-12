Kino-Schließung im Lockdown: Diese Filme verpassen wir im Dezember

Die Doku begleitet vier Künstlerinnen auf einer faszinierenden, emotionalen Reise durch ihre Biographien.

Mala Emde ("Wir töten Stella") und Noah Saveedra ("Egon Schiele") geben ein großartiges Paar in einem spannenden Politdrama.

In dieser Fortsetzung von "Wonder Woman" rettet die heldenhafte Amazone die Welt auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges im Jahr 1984. Auf diesen Film haben sich wohl alle am meisten grfreut. Inzwischen ist auch seine Laufzeit von 150 Minuten bekannt geworden. Doch leider müssen wir uns nun bis in nächste Jahr gedulden.