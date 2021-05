Kino vs. YouTube vs. TikTok: Wo liegt die Zukunft des Films?

Blockbuster

Um den Titel des kommerziell erfolgreichsten Kinofilms aller Zeiten konkurrieren zur Zeit "Avatar" und "Avengers Endgame". Beide Blockbuster haben weltweit rund 2.8 Milliarden Dollar eingespielt und zeigen, dass einer der Hauptgründe für einen Kinobesuch heutzutage darin liegt, ein Spektakel geboten zu bekommen. Bombastische Effekte und eine eindrucksvolle Tonkulisse kommen nirgends besser zur Geltung als im Kino.

Das Kino ist jedoch mehr als nur ein Raum, in dem man Filme mit technischer Höchstleistung sehen kann, sondern vor allem ein Ort der Begegnung, der uns vor Augen führt, dass wir soziale Wesen sind. Wir genießen es schlichtweg, mit einer Gruppe Menschen zusammen zu sitzen und gemeinsam in eine Geschichte einzutauchen. Diese kollektive Erfahrung ist die größte Stärke des Kinos – und wird vermutlich auch der Hauptgrund sein, weshalb die Lichtspielhäuser trotz aller Krisen auch in der Zukunft bestehen bleiben werden.