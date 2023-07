Vom Sommerloch keine Spur mehr – zumindest nicht quantitativ: Auf 25 Filme dürfen wir uns im August freuen, viele davon kommen aus Europa, auch österreichische Filme sind darunter:

"Vienna Calling" ist eine empfehlenswerte Doku über die verschiedenen Kulturen, die in Wien leben. Roland Düringer ist in "Operation White Christmas" (im Sommer!) auch wieder mal auf der großen Leinwand zu sehen. Und natürlich gibt es da noch so einen kleinen Titel namens "Rehragout-Rendezvous" mit einem gänzlich unbekannten Dorfpolizisten namens Franz Eberhofer im Mittelpunkt des humorvollen Krimi-Geschehens. Und eigentlich bräuchten wir nun gar nicht mehr weiterschreiben, denn wir wissen: Ihr alle werdet in Scharen in den "neuen Eberhofer" strömen und dabei andere Sommerfilme gänzlich verblassen lassen!

Falls aber doch noch Interesse (und Zeit. Und Geld.) vorhanden ist, wartet auf euch auch das Comeback von Johnny Depp, ein neuer Mystery-Thriller mit Ben Affleck, Jason Statham im erneuen Kampf gegen einen wildgewordenen Hai und ein berührendes queeres Beziehungsdrama aus Frankreich.