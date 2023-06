7. Juli:

"Alma und Oskar": Das neue Werk des österreichischen Regisseurs Dieter Berner erzählt von der skandalösen und zerstörerischen Liebesbeziehung eines der bekanntesten Paare der Kunstgeschichte.

"Mermaids Dont't Cry": Franziska Pflaums (AT) Spielfilmdebüt kehrt in pastell-schillernden Farben und in zauberhaft verspielter Kulisse den klassischen Meerjungfrauen- Mythos um.

"Insidious - The Red Door": Zehn Jahre sind seit den Ereignissen von "Insidious 4: The Last Key" vergangen. Nun kommt Lamberts Sohn Dalton aufs College, doch auch dort suchen ihn Dämonen heim.

"Bis ans Ende der Nacht": Deutscher Arthouse-Thriller vor, wie er aktueller nicht sein könnte: Frankfurt am Main ist der Schauplatz, eine Unterwelt zwischen Technoclub und Internetdrogenhandel ist das Milieu.