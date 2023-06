Vor der Linse: Wozu gibt es Filmfestivals?

Entdeckungen

Filmfestivals sind auch ein wichtiger Ort, um Regisseur:innen zu entdecken und aufzubauen. Regiegrößen wie Martin Scorsese, Guillermo Del Toro, Bong Joon-Ho, Jane Campion, Lars von Trier oder Michael Haneke wurden mit den wichtigsten Preisen auf Festivals ausgezeichnet. Ihr Erfolg geht Hand in Hand mit den Festivals, die ihren Arbeiten eine Bühne bieten, bevor sie in die Welt hinausgeschickt werden. In den letzten Jahren wurden sie immer mehr zum Aushängeschild für Streaming-Plattformen. Mit Titeln wie “Roma”, “The Irishman” oder “Bardo” versuchte Netflix, sein eigenes Image aufzupolieren. Ohne ihren Erfolg auf Filmfestivals hätten Alfonso Cuaron oder Alejandro Gonzalez Inarritu es deutlich schwerer gehabt ihre künstlerischen Visionen gegenüber den Plattformen zu verteidigen.

Während auf Streaming-Plattformen Filme nur nach Einnahmen-Ausgaben Rechnungen zustande kommen, bieten Filmfestivals die Möglichkeit abseits von einer Marktlogik Filme in den Fokus zu rücken. Deshalb sind Filmfestivals vor allem für kleinere und Arthouse-Produktionen wichtig.

Filme sind nicht nur ein Wirtschaftsgut, sondern können im Idealfall ein Kunstwerk sein und um diesen Kunstwerken in einer schnelllebigen Welt die Aufmerksamkeit zu geben, die sie verdienen, sind Filmfestivals unablässlich.