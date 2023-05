16. Juni:

"Wolf and Dog": Als Anas Freundin Cloé aus Kanada zu Besuch nach Portugal kommt, spürt die junge Ana deutlich, dass ihre Heimatinsel kein Käfig sein muss. Aus Portugal.

"Greatest Days": Ein Feelgood-Film aus Großbritannien mit Songs von Take That, mit Comedian Aisling Bea in der Hauptrolle.

"The Flash": The Flash reist in der Zeit zurück, um den Mord an seiner Mutter zu verhindern und bringt dadurch die Zeitlinie durcheinander. DC's Antwort auf "Spider-Man: No Way Home".

"Divertimento - Ein Orchester für alle": Eine junge Französin mit algerischen Wurzeln träumt davon, Dirigentin zu werden und setzt alles daran, ihr eigenes Orchester zu gründen. Aus Frankreich.