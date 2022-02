Die Jubiläumsfolge von "Kitchen Impossible" auf VOX hat sich Starkoch Tim Mälzer vermutlich anders vorgestellt: Seine Gegnerin war Haya Molcho aus Wien, mastermind hinter der "Neni"-Kette. "Ich habe eine Rechnung offen. Ich bin auf Krawall gebürstet", erklärte Mälzer vorab, da er in der fünften Staffel bereits gegen Molcho in der Show verloren hatte. Kampfgeist hin oder her – sein Plan ging nicht auf.