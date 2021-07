"Cooking with Paris": Neue Netflix-Show mit Paris Hilton

Alles an "Cooking with Paris" war Entertainment der Extraklasse: Chefköchin Paris schüttet Berge Salz auf ihr Fleisch, hobelt widerwillig Käse, trägt dabei unbeirrt fingerfreie Handschuhe (???), findet nichts in der Küche, die sie eigenen Aussagen zufolge zum ersten Mal benutzt, entdeckt dabei zufällig pinkes Salz, salzt daher nochmal das Fleisch, entscheidet sich spontan dagegen, Zwiebel zu schneiden, präsentiert aber dennoch ihre eigens dafür mitgebrachten Zwiebel-Schneide-Sonnenbrillen und nörgelt noch dazu konsequent darüber, wie anstrengend alles ist. Typisch Paris eben.

Highlight: Ein durch und durch authentisches "That's hot", das ausnahmsweise wörtlich zu verstehen ist, weil die Pfanne, nun ja, heiß war.