Til Schweiger (61) kehrt nach einer langen Auszeit ins Fernsehen zurück. Am Samstag, 1. November (20:15 Uhr im Ersten), ist der Schauspieler und Regisseur bei Kai Pflaumes Show "Klein gegen Groß" zu sehen. "Mir geht es super! Sehr gut!", versichert Schweiger dem Moderator laut "Bild" auf die Frage nach seinem Befinden.

Seit April 2024 hatte sich Schweiger weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Vorausgagengen war 2023 erhebliche öffentliche Kritik wegen seines Verhaltens an Filmsets sowie große gesundheitliche Probleme, darunter eine Sepsis.

Bei "Klein gegen Groß" stellt sich Schweiger jetzt einem "Filmstar-Duell". Die 14-jährige Lola aus Wien fordert ihn heraus: Beide müssen erraten, welche Schauspieler-Paare in drei verschiedenen Filmen gemeinsam vor der Kamera standen. Für Schweiger ist es bereits die zweite Teilnahme an der Show. 2023 musste er sich geschlagen geben - damals ging es darum, Kino-Blockbuster schneller anhand ihrer Besetzung zu erkennen.