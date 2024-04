Ein beruflicher Termin in New York

Schlecht ist das auch deshalb, weil der Filmemacher eigentlich einen beruflichen Termin hat, den er sehr gerne wahrnehmen würde: Er möchte zur Premiere des neuen Guy-Ritchie-Films "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" nach New York - der Film startet in den USA am 19. April in den Kinos. "Danach müsste ich aber wieder sofort zurück in die Klinik", sagt Schweiger und fügt hinzu, dass er die Hoffnung noch nicht aufgegeben habe.