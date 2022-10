Trotz "Knives Out 2": Netflix konzentriert sich auf Streaming

Mit "Glass Onion: A Knives Out Mystery" erscheint schon bald die Fortsetzung von "Knives Out" bei Netflix. Der Streifen startet auch in zahlreichen Kinos. Ein Hinweis darauf, dass der Streamingdienst sein Geschäft womöglich entsprechend ausweiten könnte, ist dies jedoch nicht.

"Wir sind in dem Geschäft, unsere Mitglieder mit Netflix-Filmen auf Netflix zu unterhalten", erklärte Ted Sarandos (58), Co-Chef des Streamingdienstes neben Reed Hastings (62), in einer Frage-und-Antwort-Runde laut des Branchenportals "Deadline". Dies sei also, "wo wir all unsere Energie und die meisten Ausgaben fokussieren". Intern gebe es keine Zweifel daran, dass man vor allem Inhalte für Abonnentinnen und Abonnenten produziere, die das Ganze dann auch auf der Plattform anschauen.