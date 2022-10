"Glass Onion: A Knives Out Mystery": Größter US-Netflix-Kinostart

"Glass Onion: A Knives Out Mystery" erscheint in 600 Kinos

Die "Knives Out"-Fortsetzung wird in rund 600 US-Kinos zu sehen sein, wie der Streamingdienst mitteilt. Geplant sei eine Veröffentlichung vom 23. bis 29. November rund um Thanksgiving. Danach verschwindet der Film wieder von den Leinwänden, um wie bereits zuvor angekündigt am 23. Dezember regulär auf Netflix zu erscheinen. Regisseur und Drehbuchautor Rian Johnson (48) drückte in einem Statement seine Begeisterung aus und freut sich darauf, in einem Kinosaal "die Energie des Publikums zu spüren".

Mit AMC, Regal und Cinemark Theatres zeigen die drei größten Kinoketten Nordamerikas "Glass Onion: A Knives Out Mystery", was ein Novum für einen Netflix-Film darstellt, wie Johnson erklärt. Aktuell steht der starbesetzte Film auf dem Portal "Rotten Tomatoes" bei einer exzellenten durchschnittlichen Bewertung von 91 Prozent positiver Kritiken. Auf dem Filmfestival in Toronto avancierte "Glass Onion: A Knives Out Mystery" zudem zum Publikums-Hit.