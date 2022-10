Saw-Mastermind

Mastermind hinter "M3gan" ist James Wan. Der 45-jährige Filmemacher etablierte sich im Horror, als er vor knapp 20 Jahren die "Saw"-Reihe in die Welt setzte. Seitdem ist er in unterschiedlichsten Funktionen bei den ambitioniertesten Genre-Produktionen beteiligt gewesen und hatte bei "M3gan" seine Finger als Drehbuchautor und Produzent im Spiel. Stark angelehnt an den Horrorklassiker "Chucky-Die Mörderpuppe", überträgt Wan nun ein bewährtes Gruselkonzept in das Jahr 2022.

"M3gan" dürfte nicht ganz so blutrünstig wie andere Wan-Filme sein, dafür kann sich das Publikum auf einen spannenden Horror-Thriller mit skurrilen Tanzeinlagen freuen!

"M3gan" erscheint am 12. Jänner 2023 in den österreichischen Kinos.