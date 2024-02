Ein Profikiller kann sich keine Fehler erlauben, wenn er in dem kriminellen Geschäft bleiben will. Doch was passiert, wenn ihn plötzlich sein Gedächtnis im Stich lässt und der Arzt eine Demenz diagnostiziert? Dann wäre es höchste Zeit, in Pension zu gehen, sollte man glauben.

Wie Michael Keaton in seinem neuen Film (er führt Regie und spielt die Hauptrolle) "Knox Goes Away" in eben dieser Situation reagiert, zeigt euch zunächst der Trailer: